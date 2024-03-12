Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi, kent girişinde girdiği bir restoranda durdurdu.
Taksinin motor bölümüne gizlenmiş 208 gram esrar ve şüphelilerin üst aramasında 35 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü M.A.T. ve takside bulunan O.İ gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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