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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:48
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Çerkezköy ilçesinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Öte yandan ekipler, dolandırıcılık konularında da bilgilendirme yaptı.

        Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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