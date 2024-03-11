Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde, afetlere karşı bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde, afetlere karşı bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Eğitimde, temel afet bilgisi, afetlerde acil yardım, risk yönetimi, deprem öncesi ve sonrasında bilinmesi ve uygulanması gereken temel davranışlar gibi konuları içeren sunumlar yapıldı.

        - Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        100. Yıl Mahallesi'nde pazarcı esnafını ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Uzunlar, mahallede planlanan çalışmaları anlattı.

        - Çorluspor 1947 evinde 3 puanı aldı

        Çorluspor 1947 kendi sahasında, Kullarspor 1975'i 2-0 yendi.

        Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda Kullarspor 1975 ile karşılaştı.

        Karşılaşmada Çorluspor 1947 rakibini 2-0 yendi.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine takım olarak güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

        Teknik heyet ile sporcuların uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Gümüş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da lise öğrencileri, geliştirdikleri mobil uygulamayla kağıt israf...
        Tekirdağ'da lise öğrencileri, geliştirdikleri mobil uygulamayla kağıt israf...
        Yabancı turistlerin de keşfettiği Uçmakdere'de yamaç paraşütü uçuşlarının s...
        Yabancı turistlerin de keşfettiği Uçmakdere'de yamaç paraşütü uçuşlarının s...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ Valisi Soytürk ramazan ayını tebrik etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk ramazan ayını tebrik etti
        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel, projeleri...
        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel, projeleri...
        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü