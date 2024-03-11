Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde, afetlere karşı bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Eğitimde, temel afet bilgisi, afetlerde acil yardım, risk yönetimi, deprem öncesi ve sonrasında bilinmesi ve uygulanması gereken temel davranışlar gibi konuları içeren sunumlar yapıldı.

- Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

100. Yıl Mahallesi'nde pazarcı esnafını ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Uzunlar, mahallede planlanan çalışmaları anlattı.

- Çorluspor 1947 evinde 3 puanı aldı

Çorluspor 1947 kendi sahasında, Kullarspor 1975'i 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda Kullarspor 1975 ile karşılaştı.

Karşılaşmada Çorluspor 1947 rakibini 2-0 yendi.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine takım olarak güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

Teknik heyet ile sporcuların uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Gümüş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.​​​​​​​