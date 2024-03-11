Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerindeki operasyonlarda 5 gram eroin, 112 uyuşturucu hap, 4 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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