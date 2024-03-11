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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:11
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerindeki operasyonlarda 5 gram eroin, 112 uyuşturucu hap, 4 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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