Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in soykırımına dur denilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Gazze'de çocuk, yaşlı, erkek, kadın her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Yıkıntıların altındakilerle beraber 39 bin insan katledildi. Katliam her gün hız kesmeden devam ediyor. Yarın İslam dünyası ramazan ayına girecek. Ramazan'ı bu utançla, kahırla ve bu üzüntüyle karşılayacağız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından vatandaşlar Filistin lehine slogan attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Otomobil ile yaralının üzerinden geçip; yardım edene de çarptı; o anlar kam...
        Otomobil ile yaralının üzerinden geçip; yardım edene de çarptı; o anlar kam...
        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da konuştu:
        Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)
        Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)
        Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü