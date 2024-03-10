Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini söyledi.

İsrail'in soykırımına dur denilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Gazze'de çocuk, yaşlı, erkek, kadın her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Yıkıntıların altındakilerle beraber 39 bin insan katledildi. Katliam her gün hız kesmeden devam ediyor. Yarın İslam dünyası ramazan ayına girecek. Ramazan'ı bu utançla, kahırla ve bu üzüntüyle karşılayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Filistin lehine slogan attı.