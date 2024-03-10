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        Tekirdağ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, başka otomobilin çarpması sonucu öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yardım beklendiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:44
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        Tekirdağ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, başka otomobilin çarpması sonucu öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yardım beklendiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        B.M'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Daha sonra İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde sağlık ekiplerini bekleyen Bahçıvan'a, ardından olay yerindeki M.A'ya çarptı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, Bahçıvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücüler B.M. ve İ.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Meydana gelen ikinci kaza, yardım için olay yerinde duran bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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