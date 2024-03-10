Tekirdağ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, başka otomobilin çarpması sonucu öldü

Meydana gelen ikinci kaza, yardım için olay yerinde duran bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.

Sürücüler B.M. ve İ.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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