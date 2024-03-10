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        Otomobil ile yaralının üzerinden geçip; yardım edene de çarptı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:40
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        Otomobil ile yaralının üzerinden geçip; yardım edene de çarptı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İ.E. otomobil, araç çarpması sonucu yere düşen Şeref Bahçıvan'ın üzerinden geçti, ardından yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. Kazada Bahçıvan hayatını kaybetti, M.A. yaralandı. Kaza araç kamerasına yansırken, 2 sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M.'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verenler, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı. Bu sırada İ.E. yönetimindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı. M.A. yaralanırken, kaza bir otomobilin kamerasına anbean yansıdı. İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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