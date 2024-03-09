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        Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:56 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:56
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        Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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