Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, N.Ç, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasında gelerek kafasına taşla vurdu.
Şüpheli, daha sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı.
Yaralanan C.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan C.G'nin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, N.Ç'nin yolda yürüyen C.G'nin kafasına taşla vurduktan sonra darbetmesi yer alıyor.
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