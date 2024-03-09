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        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:36
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        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, N.Ç, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasında gelerek kafasına taşla vurdu.

        Şüpheli, daha sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı.

        Yaralanan C.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan C.G'nin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, N.Ç'nin yolda yürüyen C.G'nin kafasına taşla vurduktan sonra darbetmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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