Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bakan Yerlikaya, valilik önünde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ile Gökhan Diktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Soytürk'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çıkışta, "Sayın Bakanım Romanlar sizinle gurur duyuyor" yazılı pankart açan vatandaşların yanına giden Yerli hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yerlikaya, daha sonra Yüksel ile Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Yerlikaya, seçimlerde Yüksel'e destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Kontrolsüz sürücü küçük Emre'yi hayattan kopardı
        Kontrolsüz sürücü küçük Emre'yi hayattan kopardı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurdu
        Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurdu
        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli gözaltına al...
        Tekirdağ'da yolda yürüyen kişinin kafasına taşla vuran şüpheli gözaltına al...
        Tekirdağ'da 1040 litre kaçak etil alkol ile 550 litre sahte içki ele geçiri...
        Tekirdağ'da 1040 litre kaçak etil alkol ile 550 litre sahte içki ele geçiri...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin çizdiği resimler sergilendi
        Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin çizdiği resimler sergilendi
        Trakya'da AK Parti Kadın Kolları kadınların günlerini kutladı
        Trakya'da AK Parti Kadın Kolları kadınların günlerini kutladı