İçişleri Bakanı Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, valilik önünde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ile Gökhan Diktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Soytürk'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çıkışta, "Sayın Bakanım Romanlar sizinle gurur duyuyor" yazılı pankart açan vatandaşların yanına giden Yerli hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerlikaya, daha sonra Yüksel ile Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yerlikaya, seçimlerde Yüksel'e destek istedi.