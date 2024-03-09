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        Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurdu

        TEKİRDAĞ'da N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:00
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        Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurdu
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        TEKİRDAĞ’da N.C., aralarında husumet bulunan C.G.’nin taşla başına vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. N.C., bir süre takip ettiği C.G.’ye arkasından yaklaşıp büyük bir taşla başına vurdu. C.G., aldığı darbelerle yere düşerken, N.C., yerde de vurmayı sürdürdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis N.C.’yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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