Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurdu

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. N.C., bir süre takip ettiği C.G.’ye arkasından yaklaşıp büyük bir taşla başına vurdu. C.G., aldığı darbelerle yere düşerken, N.C., yerde de vurmayı sürdürdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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