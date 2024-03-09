Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)

'SINIRLARIMIZİÇİNDE KAÇ TERÖRİST OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'daki ziyaretinin ardından gittiği Çorlu ilçesinde üreten kadınların esnaf olarak tezgah açtığı Hanımeli Çarşısı'nı ziyaret etti. Stantları gezip, ürünleri inceleyen Yerlikaya, kadın esnaflarla sohbet etti. Buradan Halk Eğitim Merkezi'ne geçen Yerlikaya, AK Parti'nin Çorlu Belediye Başkan Adayı Hakan Sunal'ın proje ve belediye meclis üyeleri tanıtım programına katıldı. Konuşmasına Vali olarak Tekirdağ'da görev yaptığını söyleyerek başlayan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için var olduklarını söyledi. Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili sunup yapan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Bölücü hain terör örgütü. 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde, daha partimiz ilk kurulduğu zaman biz bunların hakkından geleceğiz. Cumhurbaşkanımız o günden beri söylediği bir cümle var; çok işittiniz, gelin bunu yüksek sesle beraber söyleyelim; 'Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bunlarla mücadelede azim ve kararlılıkla devam edeceğiz' diyor. Türkiye PKK, KCK terör örgütünün 1 Haziran 2023 yani şubat sonu itibariyle jandarmamızın; kırsalda, ülke içinde biz, ülke dışındaki bu dönem içerisinde 42 bin 881 saat uçuşu var. Bizim sınırlarımız içerisinde kaç terörist olduğunun sayısını biliyoruz ama şunu söyleyeyim. Artık son evreleri olduğuyla ilgili de size bunu huzurlu kalple söyleyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü bir sistem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Onun kararlılığı, azmi, onun cesareti ama aynı zamanda Cumhur İttifakımızın da bu noktadaki destek kararlılığının da altını çizmemiz lazım. Sizlerin desteği, güveni ve hayır duaları hep devletimiz, hükümetimiz ve kolluk gücümüz, Mehmetçiğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın Allah'ın izniyle yanında olduğu sürece ki hep öyle, bunların sonunu getirdiğimizi hem sınır içerisinde hem de sınırın dışında hep beraber göreceğiz. Son dönemde sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Sınırlarımızın ötesinde 'teröristin adacıkları kurulmasına da müsaade etmeyeceğiz' diyor. Diğer terör türlerini de arz edelim; FETÖ,9 ayda operasyon sayımız 6521 gözaltı, 1350 tutuklu, 1353 adli kontrol. DEAŞ operasyon sayısı 2599, 656 tutuklu, 481 bir adli kontrol, son terör örgütlerinin her birini tek çatı altında verdik 407 operasyon, 715 gözaltı, tutuklu ve adli kontrol. Bir de bunları biliyorsunuz sözde lider takımlarıyla ilgili bunları kategori olarak ayırıyoruz. Bu süre içerisinde tüm terör örgütlerinde 46 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Beşi kırmızı, yeşil ve turuncu, 30'u gri. Tekirdağ’ımızda FETÖ'yle ilgili 26 operasyon, 13 tutuklu, 7 adli kontrol, DEAŞ 15 operasyon, 4 tutuklu, 22 adli kontrol, sol terör örgütleri 4 operasyon, 6 gözaltı ve 5 adli kontrol."

Görev ayrımı veya önem sırasını aslında yapmadıklarını belirten Bakan Yerlikaya " Ama biz her zaman için en çok pür dikkat olduğumuz nokta terör ve terörlerin hepsi. O yüzden buradan başladık. Bu süre içerisinde, 9 ayda engellenen terör eylemleri; 94'ü bombalı eylem olmak üzere 128 terör eylemini Allah'a hamdolsun engelledik. Bunun 107'si PKK 19'u DEAŞ, ikisi sol. Maalesef engelleyemediğiniz, sizin de bildiğiniz üç eylem var. 1 Ekim İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi biliyorsunuz iki terörist orada etkisiz hale getirilmişti. 28 Ocak Santa Maria Kilisesi saldırısı, iki terörist sadece ama sadece Cumhurbaşkanımız 24 saat demişti, onu mahcup etmedik. 10 saat içerisinde bunları yakalayıp adalete teslim ettik. Yine menfur bir saldırı, 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırı girişimi. Ne oldu onlar? 2 terörist orada kahraman polislerimizce etkisiz hale getirildi" dedi.

'401 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ'

Organize suçlara da değinen Yerlikaya, "Bunların taptığı tek şey var, para. Nereden gelirse gelsin. İrisi, ufağı, uluslararası, ulusal, bölgesel yerel fark etmez. Ortak kümeleri para. Ben bunlara diyorum ki geldiğim ilk günden beri hiçbir tabir duydunuz mu? Daha önce bilmiyorum. Suç işlemekte kibirlenenler. Ne demek kibirlenenler? Diyor ki, 'kimse bana bir şey yapamaz' diyor. Sen kimsin ki? Benim aziz milletimden, onun iradesinden ve devletinden daha güçlü bir irade olabilir mi? Kimsin sen? Kolluktan, polisten, jandarmadan, validen, kaymakamdan yani size halim olan devletin gücünden ve aynı şekilde adliyedeki savcımızdan, hakimimizden bizim adımıza, milletin emrinde çalışanlardan daha güçlü bir irade olabilir mi? Olmaz. Nasıl oldu? İşte bakın. Aynı dönemde 1088 operasyon yaptık. 7228 gözaltı, 2106 tutuklu, 1527 adli kontrol, ikisini toplarsanız yüzde 65'ini tutuklamışız. Bu rakama iyi bakın; bugün de açıkladık en son İstanbul'da Memocan diye bir örgüt. 401 organize suç çetesi çökertilmiştir. Bunun kırılımını gösteriyoruz. Bakın KOM, Narkotik ve Siber, yani kaçakçılık organizeden 267'si bu zehir taciri dediğimiz uyuşturuculardan 116, siberden 18 bin 401.90 milyar bunların malına MASAK'la beraber evet bu para gayrimeşru. Milletin helal kazancından almış, kendinin sanmış, biz de o parayı aldık, şimdilik mahkeme kararıyla hazineye veriyoruz" diye konuştu.

'ASIL ONLARIN HAYATINI ZEHİR ETMEYE KARARLIYIZ'

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

"Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, geleceğimizi zehretmeye çalışan zehir tacirlerine biz öyle bir, arzla ilgili mücadelede öyle bir takip yapıyoruz ki asıl onların hayatını zehir etmeye biz kararlıyız Allah'ın izniyle. Aynı dönemde 109 ton esrar, 68 ton skunk, 21 ton eroin, metamfetamin 4 ton 143 kilo. Daha dün İstanbul bir rekor kırdı, 4 bin 653 kilogram metamfetamin aldık. Dolayısıyla bakın operasyon sayılarımız bu. TCK 188 imal ve ticaret kullanıcılık. Burada 24 bin 302 tutuklu, 11 bin tutuklu topladığınız zaman 35 bin. Şu anda cezaevinde yatan 309 bin kişinin yüzde 30'un biraz üzerinde uyuşturucudan. Narkotik analiz veri sistemi denilen bir yazılım sistemi kuruldu. Bakın biz şunu istiyoruz sizden; uyuşturucuyla mücadelede bir arz cephesi var. Yani bunun bu malı tedarik edip de imal edip de piyasaya sürmeye çalışan, bizi zehirlemeye çalışan bunların en güçlüleri sözüm ona baronlar bir de sokak satışları var. Bir de bunun talep cephesi var. Şimdi bakın her iki tarafta da bizim dirençli olmamız lazım millet olarak, toplum olarak. Biz Amerika değiliz. Biz Avrupa Birliği değiliz çünkü onlar teslim olmuş vaziyette. Bakın lütfen bunun altını çizin. Avrupa'daki yakınlarınız, yurt dışına gidip gelen yakınlarınız size söylüyorum. Belli korner var, köşeler var. Orada serbest şu kadar üzerinde bulunması, değil mi? Teslim olmuşlar. Fakat biz de dünyada kullanım oranı Allah'a hamdolsun ki en düşük belki ilk dört, beş, altı ülkeden birisiyiz ama saldırının biri de büyük, bir milyonu da büyük, olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

'4 MİLYON 517 BİN SURİYELİ İKAMET İZİNLİ'

Göçün dünyanın en büyük sorunların birisi olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Göreve geldiğimden 33 yılın 11 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalıştım. Dolayısıyla göçü hudutlar ve hudut ötesinde ve içeride yakalayıp seri olarak kendi ülkelerine deport yapmayla ilgili bir farkındalık oluşturduk mu? Oluşturduk Allah'a şükürler olsun. Türkiye'deki düzenli göçmen sayısı ne? Bakın 4 milyon 517 bin Suriyeli, ikamet izinli. Türkiye'deki düzensiz göçmen kaçakçılığı, organizatörleri, başımızın belası bunlar. Geldiğim ilk günden itibaren bunlarla mücadele yaptık. 5881 operasyon. Bunların cezalarını da arttırdık, 5 yıldan başlıyor. Bu işi yaparken kullanılan araçları bile koruyoruz, bizim onlar. Bulunduğunuz yerde bir göçmen kaçakçı organizatörü olduğuyla ilgili bir hissiyatınız varsa 112'ye deyin ki 'gelin şu adama bir bakın.' Zaten yalnız onu dinliyoruzdur. teknik takip yapıyoruzdur. Ya da onunla ilgili iz sürecindeyiz. Şu anda bu şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

'JANDARMA VE POLİSTE YÜZ TANIMA KAMERA SİSTEMİ OLACAK'

Bakan Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin yüz tanıma kamera sistemi olacağını belirterek, "Aselsan'ın yaptığı yüz tanıma sistemi; bütün jandarma devriye ve polis devriyelerimizde kamera sistemi olacak. Artık nerede olursa olsun polis sizi durduğunda veya jandarma durdurduğunda 'siz benim kim olduğumu biliyor musunuz' falan demeyin. Dolayısıyla siz siz olun, durdurulduğunuz zaman, 'iyi günler' deyin. Başka bir şey demiyorum" dedi.