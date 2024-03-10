Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İki depo ve evde yapılan aramada 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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