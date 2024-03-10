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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:18
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        İki depo ve evde yapılan aramada 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda D.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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