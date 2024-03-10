Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulaş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depodan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında fabrikada hasar meydana geldi.
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