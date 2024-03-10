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        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:38
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        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ulaş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Depodan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında fabrikada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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