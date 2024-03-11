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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.B, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan S.B. sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        - Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.S'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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