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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:27
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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Programda, il genelinde okullarda düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

        Daha sonra İstiklal Marşı'nın ilk dokuz kıtası yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından son kıtası ise protokol üyeleri tarafından okundu.

        Vali Soytürk ve protokol üyeleri programın ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Evi Derneği tarafından hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemiz" konulu fotoğraf sergisi ile Mehmet Akif Ersoy’un eserleri kitap sergisini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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