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        Tekirdağ'dan asayiş

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:12
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        Tekirdağ'dan asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çene köprüsü mevkiinde ve Karabürçek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.K. ve C.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında 135 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine Ö.M.Ö'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde Y.R'nin evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler evde yaptıkları aramada, 4 gram eroin, bir miktar metemfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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