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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardımları, 750 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:58
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardımları, 750 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

        Ramazan ayı için hazırlanan yardım kolileri derneğe ait depo önünde bir araya gelen dernek yöneticileri ile gönüllülerden oluşan ekiplerce araçlara yüklendi.

        İçinde gıda maddeleri bulunan koliler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, AA muhabirine her ramazan olduğu gibi yine yardımlara devam ettiklerini söyledi.

        Gazze'de yaşananlardan dolayı Ramazan'ın buruk geçtiğini ifade eden Çalışkan, "İHH olarak başta savaş bölgeleri ve doğal afet bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine milletimizin destekleri ile ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ramazanda da ilimizdeki 750 aileye yardım kolisi dağıtarak ramazanın kardeşlik ikliminde veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Gönüllülerimiz, milletimizin bize emanet ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

        Çalışkan, kendilerine destek olan bağışçılara teşekkür ederek, Ramazan ayının başta Gazze olmak üzere bütün dünyaya hayır ve güzellikler getirmesini diledi.

        -Müftülük personeline izcilik eğitimi

        Tekirdağ Müftülüğü personeline izcilik eğitimi verildi.

        İzcilik eğitimi alan personelin sayısını artırmak ve gençlik hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla müftülükce izcilik tanıtım toplantısı düzenlendi.

        İzci liderleri Onur Çelen ve Mehmet Sadık Erdem tarafından, katılımcılara izci töresi, izci andı, izciliğin metodu, oba ve oymak sistemi ile Türkiye ve dünyadaki izciliğin tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

        Çelen, izciliğin dini değerlerle birebir örtüşen bir yapı olduğunu ve gençlere ulaşma noktasında büyük katkı sunacağını belirtti.

        -Tekirdağ NKÜ öğretim üyelerinden Plovdiv Ziraat Üniversitesine ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğretim üyeleri Bulgaristan'ın Plovdiv Ziraat Üniversitesini ziyaret etti.

        NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halim Orta ve Prof. Dr. Yeşim Ahi, ziyarette üniversitenin değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantıda üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve ortak çalışmalar görüşüldü.

        Bölgedeki çiftçileri de ziyaret eden akademisyenler, üretim yöntemleri hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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