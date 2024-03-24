Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulusan, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.

Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.

- NKÜ'de Nevruz kutlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

NKÜ Spor Kompleksi önünde yapılan etkinliklerde, Nevruz ateşi yakıldı, Türk mitolojisindeki Ergenekon’dan çıkışı ve varoluş mücadelesini temsilen demir dövüldü. Halk oyunları gösterisi, okçuluk gösterisi ve müzik dinletisi etkinlikleriyle öğrenciler baharın gelişini kutladı.