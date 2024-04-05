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        Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi (3)

        5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:30
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        Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi (3)
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        5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Söndürme çalışmalarına takip eden Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, 29 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini söyledi. Duman, "Bölge il ve ilçelerden takviye ekipler geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. Ancak soğutma çalışması biraz uzun sürebilir" dedi.

        Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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