Tekirdağ'da fabrika yangını
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangında işçilerden bazıları dumandan etkilendi.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangında işçilerden bazıları dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ergene ilçesi Çerkezköy kara yolu üzerindeki, bulaşık süngeri ve bezi üretilen fabrikada, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki bazı işçiler, iş yerini kaplayan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.