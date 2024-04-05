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        Tekirdağ'da hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve tekniker hakkında idari soruşturma başlatıldı

        Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı ve tekniker arasında yaşanan kavga sonrası idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:22
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        Tekirdağ'da hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve tekniker hakkında idari soruşturma başlatıldı
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        Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı ve tekniker arasında yaşanan kavga sonrası idari soruşturma başlatıldı.

        Çorlu Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile tekniker H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. başına aldığı darbeyle yaralandı.

        H.K. tedavisinin ardından emniyete giderek müdür yardımcısı C.K'den şikayetçi oldu. Müdür yardımcısının da şikayetçi olması üzerine iki taraf polis merkezinde ifade verdi.

        Hastane yönetimi de müdür yardımcısı ve tekniker hakkında idari soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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