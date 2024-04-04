Bisikletli Arda'nın öldüğü kazada keşif kararı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bisikletli Arda Serttaş’a (14) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Mehmet Kırkpınar'ın (70) 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Serttaş ailesinin avukatlarından Asena Ergenekon, “Biz keşif sırasında da tespit edileceği üzere bu eylemin olası kast ile gerçekleştiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nin değil, usul anlamında Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Geçen yıl temmuz ayında Çorlu'nun Karamehmet Mahallesi'nde Mehmet Kırkpınar yönetimindeki otomobil, bisikletleriyle gezintiye çıkan iki arkadaştan Arda Serttaş’a çarptı. Serttaş ağır yaralanırken, Mehmet Kırkpınar aracıyla kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serttaş kurtarılamadı. Kaçan sürücü Mehmet Kırkpınar, yakalanarak tutuklandı. Hakkında, Çorlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Kırkpınar, 55 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Arda Serttaş'ın ölümüyle ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, Mehmet Kırkpınar'ın, yol ve trafik durumunun gerektirdiği durumları göz önünde bulundurarak güvenli bir mesafe bırakmak zorunda olduğu ve güvenli mesafeyi bırakmayıp asli kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi. 'ARACI DURDURAMADIM' Lüleburgaz ilçesinde özel bir şirkette şoför olarak çalışan ve ehliyetini 2019 yılında aldığı belirlenen Mehmet Kırkpınar, ilk duruşmada, savunmasını yaptı. 70-80 kilometre hızla giderken önünde giden 2 bisikletli gördüğünü belirterek, "Yolun sol şeridine geçtim, bisikletlilere uyarı amaçlı iki kez korna çaldım. Bisiklet sürücülerine yaklaştığımda maktul 3-4 metre kala, birden direksiyonu kırarak aracımın önüne çıktı. Durumu fark ettiğimde el frenini çektim, hem de frene bastım, aracı durduramadım" dedi.

'FREN YAPMADAN ÇARPTI' Ölen Arda Serttaş ile birlikte bisikletle giden Ç.K., kendisinin yolun sağ tarafında, Arda'nın da yolun sol tarafında ortasına yakın bir şekilde gittiğini söyleyerek, "O sırada arkadan bir araba sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde hızla gelen otomobil, fren yapmadan Arda'nın sürdüğü bisiklete arkadan çarptı. Arda, çapmanın şiddetiyle bisikletten yol kenarına düştü" diye konuştu. 'GÖRME SORUNU VAR, 2 BİSİKLET ARASINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI' Arda'nın annesi Sema Serttaş, duruşmadaki ifadesinde oğlunun ölümünde çok ihmal olduğunu belirterek, Mehmet Kırkpınar'ın 70 yaşında trafiğe çıkmaması gerektiğini söyledi. Kırkpınar'ın yaşı itibarıyla görme sorunu yaşadığını düşündüklerini ifade eden anne Serttaş, "Çünkü kalın bir gözlük takmaktadır ve olay günü de iki bisiklet arasından geçmeye çalışmıştır. Bu olay ancak ya kasıt ya da olası kastla işlenmiş olabilir. Sanık ya sonuçlarını düşünmeden hareket etmiştir ya da bisikleti görmemesi için kör olması lazımdır" dedi.

Baba Ersan Serttaş ise "Kazadan sonra sürücü 2 bisikletli arasından geçmeye çalışmış. Yapılan tespitte fren izi yok. Sanık 2019 yılında ehliyet sahibi olmuş. Sağlık raporu ne şekilde verildi, o yaşta bilemiyorum. Sanık olay sonrası kaçmıştır" diye konuştu. Duruşma, olay yerinde keşif yapılmasına karar verilerek ertelendi. Çorlu'da özel bir firmada çalışan Sema Serttaş, oğlunun ölümünün basit bir kaza olmadığını belirterek, "Adalet istiyoruz. Bayram geliyor, herkes bir bayram telaşında ama biz eksiğiz bayram kutlayamayacağız. Bir oğlum daha var o da bunlardan mahrum kalacak. Biz hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. İşimize devam edemiyoruz, yaptığımız işte zorlanıyoruz. Ama onlar hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar, bizi en çok yıkan da bu oluyor" dedi.

Ersan Serttaş da bilirkişi raporunda sürücünün yüzde 90 kusurlu bulunduğunu söyleyerek, "Buna göre, bu adamın ceza almasını istiyoruz. Biz yarım kaldık başka anne ve babalar yarım kalmasın" ifadesini kullandı. 'YARDIM ETME YERİNE KAÇMIŞTIR' Serttaş ailesinin avukatlarından Asena Ergenekon, davada keşif kararı alındığını belirterek, "Biz keşif sırasında da tespit edileceği üzere bu eylemin olası kast ile gerçekleştiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nin değil, usul anlamında Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu düşünüyoruz. Dosyada savunmalarımızı ve iddialarımızı devam ettiriyoruz, gerekli adaletin sağlanması için elimizden gerekeni yapacağız. Yola baktığımız zaman yolun dümdüz olduğunu ve herhangi bir engebeli alanın yahut kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir pozisyonun olmadığı aşikardır. Bu kazaya sebebiyet veren tamamen kusurlu olan sürücüdür. Maalesef olay sonrasında olay yerinden kaçmış ve çocuğa yardım etmek yerine olay yerini terk etmeyi tercih etmiştir. Bunlar da çok önemli hususlardır bizim için" dedi.