13 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobille çarpışan otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. 13 yaşındaki Deniz K.’nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.

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