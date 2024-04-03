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        13 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobille çarpışan otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:45
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        13 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobille çarpışan otomobil köprüden uçtu: 7 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. 13 yaşındaki Deniz K.’nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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