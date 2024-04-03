Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kahya Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Gruptakiler pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti.
Kavgada yaralanan Y.A. ve M.Ç. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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