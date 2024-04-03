Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan Y.A. ve M.Ç. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gruptakiler pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Mustafa Kahya Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

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