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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:27
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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Soytürk, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda yatırımcı kuruluşların faaliyetlerinin hem üç aylık bir değerlendirmesi hem de kuruluşların dönem içinde karşılaştıkları sorunların çözümleri ile birlikte koordinasyonu gerektiren hususların görüşüleceğini söyledi.

        Tekirdağ'da 288 projenin bulunduğunu aktaran Soytürk, sektörel olarak projelerin 78'i tarım, 7'si madencilik, 17'si enerji, 37'si ulaştırma-haberleşme, 94'ü eğitim, 19'u sağlık ve 36'sı ise diğer kamu hizmetleri projeleri olarak dağılım gösterdiğini dile getirdi.

        Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Varol Çömez, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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