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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:08
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        İki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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