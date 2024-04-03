Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
İki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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