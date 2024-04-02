Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yunus Emre Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iki binanın çatısına daha sıçradı.

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