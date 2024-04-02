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        Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:48
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        Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Yunus Emre Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iki binanın çatısına daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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