Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iki binanın çatısına daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalarda hasar oluştu.
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