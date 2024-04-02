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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:22
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 100 gram sentetik uyarıcı, 76 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, hassas terazi ve bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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