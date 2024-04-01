Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 160 uyuşturucu hap ve 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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