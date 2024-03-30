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        Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, seyir halinde alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanmadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 23:35
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        Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, seyir halinde alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanmadan kurtuldu. Otomobilin alev aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü, aracının bakımının dün yapıldığını söyledi. 

        ​Olay, akşam saatlerinde Saray’ın Kemalpaşa Mahallesi, Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir Saydam’ın (57) kullandığı 05 HN 245 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin alev aldığı gören sürücülerin uyarması üzerine Kadir Saydam, aracını yolun kenarına çekti. İçindeki 4 kişi yanan otomobilden yara almadan inerken, araç alev alev yanmaya devam etti. Çevrede bulunanlar alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        'ARACIN BAKIMI DAHA DÜN YAPILMIŞTI'

        Sürücü Kadir Saydam, seyir halindeyken otomobilin alev aldığı fark etmediğini belirterek, "Arkadan gelen araçların uyarması üzerine fark ettim. Aracı yolun kenarına çektim. İçinde 4 kişi vardı ve hepimiz hemen indik. Aracın bakımı daha dün yapılmıştı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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