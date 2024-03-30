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        Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda, 10 bin kişi bir arada orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:53
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        Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda, 10 bin kişi bir arada orucunu açtı.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı sahil dolgu alanda yapıldı.

        İftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

        İftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini aktaran Uzunlar, ramazanın ilk günün bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturduklarını belirtti.

        Ramazan boyunca vatandaşlarla iftar yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Uzunlar, "Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İftara katılanlara, iftar sofralarında emek harcayan belediye personelimize çok teşekkür ederim." dedi.

        Konuşmaların ardından Gönül Sofraları'na destek olan hayırseverlere plaket verildi.

        Programda müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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