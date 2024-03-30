Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

İftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini aktaran Uzunlar, ramazanın ilk günün bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturduklarını belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda, 10 bin kişi bir arada orucunu açtı.

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