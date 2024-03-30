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        Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar

         TEKİRDAĞ'daSüleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:25
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        Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar
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         TEKİRDAĞ'daSüleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sokak iftarı, sahil dolgu alınanda düzenlendi. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da bulunduğu iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, iftar programına destek verenlere teşekkür plaketi sundu. İftarın ardından Kur'an okundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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