Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar
TEKİRDAĞ'daSüleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
TEKİRDAĞ'daSüleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sokak iftarı, sahil dolgu alınanda düzenlendi. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da bulunduğu iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, iftar programına destek verenlere teşekkür plaketi sundu. İftarın ardından Kur'an okundu.
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