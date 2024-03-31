Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Nurdan Soytürk ile Süleymanpaşa ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokuluna gelen Soytürk görevlilere kolaylıklar diledi.
Soytürk, seçimin Türkiye ve Tekirdağ için hayırlı olmasını temenni ederek 1278 nolu sandıkta oyunu kullandı.
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