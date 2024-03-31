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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:29
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Eşi Nurdan Soytürk ile Süleymanpaşa ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokuluna gelen Soytürk görevlilere kolaylıklar diledi.

        Soytürk, seçimin Türkiye ve Tekirdağ için hayırlı olmasını temenni ederek 1278 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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