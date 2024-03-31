Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı

Soytürk, seçimin Türkiye ve Tekirdağ için hayırlı olmasını temenni ederek 1278 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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