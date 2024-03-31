Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        90 yaşındaki emekli öğretmen oyunu evinde kullandı

        TEKİRDAĞ'da emekli öğretmen Halil İbrahim Ayaz (90), evine kurulan seyyar sandıkta oyunu kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        90 yaşındaki emekli öğretmen oyunu evinde kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da emekli öğretmen Halil İbrahim Ayaz (90), evine kurulan seyyar sandıkta oyunu kullandı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hasta ve yaşlı 14 kişi oylarını adreslerine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Yaşlılığa bağlı olarak evinden çıkamayan emekli öğretmen Halil İbrahim Ayaz da oyunu evinde kullandı. Ayaz, oyunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar
        Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar
        Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı
        Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı
        Tekirdağ'da çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Tekirdağ'da çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Eşinin makro fotoğrafladığı canlıları deri üzerine işleyerek ürünlerini ren...
        Eşinin makro fotoğrafladığı canlıları deri üzerine işleyerek ürünlerini ren...
        İstihdamı en yüksek Tekirdağ'da EYT'den emekli olan 60 bin kişinin yerine m...
        İstihdamı en yüksek Tekirdağ'da EYT'den emekli olan 60 bin kişinin yerine m...