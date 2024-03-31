90 yaşındaki emekli öğretmen oyunu evinde kullandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hasta ve yaşlı 14 kişi oylarını adreslerine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Yaşlılığa bağlı olarak evinden çıkamayan emekli öğretmen Halil İbrahim Ayaz da oyunu evinde kullandı. Ayaz, oyunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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