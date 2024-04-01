 Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu; 9 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı

TEKİRDAĞ'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu. Tekirdağ'da ilçelerin 9'unda CHP, 2'sinde AK Parti kazandı.

Tekirdağ'da 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu. Ergene'de AK Parti'li Müge Yıldız Toprak, Kapaklı'da AK Parti'li Mustafa Çetin, Çorlu'da CHP'li Ahmet Sarıkurt, Malkara'da CHP'li Nergiz Karağaçlı Öztürk, Şarköy'de CHP'li Alpay Var, Hayrabolu'da CHP'le Tuncer Başoğlu, Süleymanpaşa'da CHP'li Volkan Nallar, Marmaraereğlisi'nde CHP'li Mustafa Onur Bozkurter, Çerkezköy'de CHP'li Vahap Akay, Saray'da CHP'li Abdül Taşyasan, belediye başkanlığını kazandı.