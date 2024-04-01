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         Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu; 9 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı

        TEKİRDAĞ'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:39 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:40
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         Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu; 9 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı
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        TEKİRDAĞ'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu. Tekirdağ'da ilçelerin 9'unda CHP, 2'sinde AK Parti kazandı.

        Tekirdağ'da 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu. Ergene'de AK Parti'li Müge Yıldız Toprak, Kapaklı'da AK Parti'li Mustafa Çetin, Çorlu'da CHP'li Ahmet Sarıkurt, Malkara'da CHP'li Nergiz Karağaçlı Öztürk, Şarköy'de CHP'li Alpay Var, Hayrabolu'da CHP'le Tuncer Başoğlu, Süleymanpaşa'da CHP'li Volkan Nallar, Marmaraereğlisi'nde CHP'li Mustafa Onur Bozkurter, Çerkezköy'de CHP'li Vahap Akay, Saray'da CHP'li Abdül Taşyasan, belediye başkanlığını kazandı.

        CANDAN YÜCEER KİMDİR?

        Candan Yüceer, 1973 yılında Malatya'da doğdu. İlköğrenimini Ankara Güven İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ankara Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yüceer,  Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. Ardından  işyeri hekimi olarak görev yaptı. 24-25-26 ve 27'nci dönem CHP Tekirdağ Milletvekili olarak seçilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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