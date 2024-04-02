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        Tekirdağ'da IPARD 3 programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu tarafından IPARD 3 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:33
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        Tekirdağ'da IPARD 3 programı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu tarafından IPARD 3 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Vali Recep Soytürk yaptı.

        Soytürk, TKDK 'ya yapılacak başvuruları önemsediklerini söyledi.

        TKDK Tekirdağ İrtibat Bürosunun çalışmalarına başladığını anımsatan Soytürk, "Tarım, Trakya'da oldukça gelişmiş, verimli topraklarımız var. Çok aydın ve tekniğe önem veren ziraatçılarımız var. Bu desteklerin onlara yol açacağını ve tarımda önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da program kapsamında üretilecek projeleri beklediklerini ifade etti.

        TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender hibeler ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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