Tekirdağ Valisi Soytürk üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.
Soytürk, Süleymanpaşa Yurdu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle birlikte yemeğini alıp ezanı bekleyen Soytürk, oruçların açılmasının ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile yurt görevlileri de katıldı.
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