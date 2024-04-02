Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.

        Soytürk, Süleymanpaşa Yurdu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle birlikte yemeğini alıp ezanı bekleyen Soytürk, oruçların açılmasının ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile yurt görevlileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor!
        Çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor!
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        10 erkek öğrenciye istismar iddiası!
        10 erkek öğrenciye istismar iddiası!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Profesörden çölleşmeyle mücadelede arazi tahribatının önlenmesi tavsiyesi
        Profesörden çölleşmeyle mücadelede arazi tahribatının önlenmesi tavsiyesi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
         Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu; 9 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK...
         Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu; 9 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK...
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk oyunu kullandı