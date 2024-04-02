Tekirdağ Valisi Soytürk üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile yurt görevlileri de katıldı.

Öğrencilerle birlikte yemeğini alıp ezanı bekleyen Soytürk, oruçların açılmasının ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.