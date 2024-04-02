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        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde otizmli öğrenciler dans gösterisi sundu

        Tekirdağ'da Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizmliler için farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:45
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        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde otizmli öğrenciler dans gösterisi sundu
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        Tekirdağ'da Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizmliler için farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında okul bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, burada yaptığı konuşmada, özel çocukların herkes tarafından fark edilmesi gerektiğini söyledi.

        Otizmli bireylerin okullarda yaptıkları çalışmaların değerli olduğunu ifade eden Güler, "Burada özel çocukların öğretmenleriyle yaptığı eserlerin yer aldığı sergileri gezeceğiz. Çocukların ailelerine, onlara emek harcayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız bizlerden farklı değil. Onların hepsi iyi niyetli çocuklar. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek onların hayata bakışı o kadar güzel olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından okulda eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

        Beğenilen gösterinin ardından özel öğrencilerin öğretmenleriyle yaptığı resim ve el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyelerinin özel çocukları fotoğrafladığı karelerin yer aldığı "Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleri" fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı.

        Dernek Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, fotoğraflar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Üzmezoğlu, farkındalık oluşturmak için güzel bir çalışma yaptıklarını, serginin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde açılmasının kendilerinin mutlu ettiğini dile getirdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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