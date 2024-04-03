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        Tekirdağ'da servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisle askeri personel servisinin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:07
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        Tekirdağ'da servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisle askeri personel servisinin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Askeri personel idaresindeki 59 ABN 674 plakalı minibüsle tekstil işçilerini taşıyan Hikmet Avcı yönetimindeki 59 S 1747 plakalı minibüs, Ulaş Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada 5'i askeri personel, 11'i fabrika işçisi 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre Ergene-Edirne kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

        Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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