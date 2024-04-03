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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:30
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın Zafer Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada, 92 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi ve evde bulunan S.A. ile A.M gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.U'yu Bağlık Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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