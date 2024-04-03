Çorlu'da iki grup arasında silahlı çatışma; 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Mustafa Kahya Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya, ardından da çatışmaya dönüştü. İki tarafın birbirine tabanca ve av tüfekle ateş açtığı çatışmada Y.A. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.