Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da iki grup arasında silahlı çatışma; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da iki grup arasında silahlı çatışma; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

        Olay, Şeyhsinan Mahallesi Mustafa Kahya Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya, ardından da çatışmaya dönüştü. İki tarafın birbirine tabanca ve av tüfekle ateş açtığı çatışmada Y.A. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

        Kaçan şüphelilerden H.C. ile K.A., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Polis, çok sayıda boş kovanın bulunduğu çatışma yerinde incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağlı balıkçılar av yasağından önce avlanmayı bıraktı
        Tekirdağlı balıkçılar av yasağından önce avlanmayı bıraktı
        Tekirdağ'daki 13 okulda "çorba ve meyve günü" etkinliği
        Tekirdağ'daki 13 okulda "çorba ve meyve günü" etkinliği
        Tekirdağ'da servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaraland...
        Tekirdağ'da servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaraland...
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı