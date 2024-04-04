Tekirdağ Valisi Soytürk jandarma, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, jandarma personeli, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Marmaraereğlisi Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen programda Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, ramazanda 3 defa şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptıklarını söyledi.

İftarda jandarma personeli, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu aktaran Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan bayramını kutladı.

Programa Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Marmaraereğlisi Özel Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Geyik de katıldı.