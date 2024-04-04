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        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:43
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        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

        Üniversite öğrencileri özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi.

        Konservatuvar öğrencileri "Bülbülüm altın kafeste", "Fikrimin ince gülü", "Nazende sevgilim", Sevdan olmasaydı", Hayat bayram olsa" ve "Lapseki çeşmesi" eserlerini seslendirdi.

        Seslendirilen eserleri merakla dinleyen özel çocuklar, konser sonunda dans ederek eğlendi.

        Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Merve Nur Kaptan, AA muhabirine özel çocuklarla anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Kaptan, onları mutlu etmek için güzel bir dinleti sunduklarını dile getirdi.

        Konservatuvar öğrencisi Ahmet Merih Çelik, özel çocuklarla çok keyifli bir konser verdiklerini belirterek, onların yüzünü güldürdükleri için sevinçli olduklarını ifade etti.

        ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, kurumlarında gerçekleştirilen etkinliğin çok anlamlı olduğunu ve öğrencilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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