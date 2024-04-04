Alkollü sürücünün kullandığı kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Kaza, Çorlu-Ergene kara yolunun İstasyon ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fedai Ö.'nün kullandığı 59 ADD 482 plakalı kamyon, bisikletiyle kavşaktan ana yola çıkan Emirhan Ergen'e çarptı. Kamyonun altına alıp sürüklediği Ergen, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ergen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı kamyon şoförü Fedai Ö., 0.43 promil alkollü çıktı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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