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        Alkollü sürücünün kullandığı kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bisikletiyle kavşaktan ana yola çıkarken kamyonun çarptığı Emirhan Ergen (19), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:15
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        Alkollü sürücünün kullandığı kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bisikletiyle kavşaktan ana yola çıkarken kamyonun çarptığı Emirhan Ergen (19), ağır yaralandı. Kamyon şoförü Fedai Ö.'nün, 43 promil alkollü çıktığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Çorlu-Ergene kara yolunun İstasyon ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fedai Ö.'nün kullandığı 59 ADD 482 plakalı kamyon, bisikletiyle kavşaktan ana yola çıkan Emirhan Ergen'e çarptı. Kamyonun altına alıp sürüklediği Ergen, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ergen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı kamyon şoförü Fedai Ö., 0.43 promil alkollü çıktı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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