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        HÖH Lideri Çakırov: Bulgaristan'daki seçimlerde ciddi destek bekliyoruz

        BULGARİSTAN'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı (HÖH) Cevdet Çakırov, Bulgaristan'daki genel seçimler için Türkiye'de yaşayan soydaşlardan destek isteyerek, "Hep beraber ciddi bir destek bekliyoruz, çağrıda bulunuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:30
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        HÖH Lideri Çakırov: Bulgaristan'daki seçimlerde ciddi destek bekliyoruz
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        BULGARİSTAN'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı (HÖH) Cevdet Çakırov, Bulgaristan’daki genel seçimler için Türkiye’de yaşayan soydaşlardan destek isteyerek, "Hep beraber ciddi bir destek bekliyoruz, çağrıda bulunuyoruz" dedi.

        Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan soydaşlar için iftar verdi. Belediye düğün salonunda yapılan iftara Çorlu Kaymakamı Murat Eren, HÖH Genel Başkanı Cevdet Çakırov, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile çok sayıda davetli katıldı.

        HÖH lideri Çakırov, programda yaptığı konuşmada Bulgaristan’ın yeniden seçime gittiğini belirterek, bu kez Türkiye’de yaşayan soydaşlardan seçimlere ciddi katılım beklediklerini söyledi. Bu zamana kadar verilen desteğe teşekkür eden Çakırov, Bulgaristan’daki toplumun gelişmesini istediklerin kaydetti. Çakırov, şunları söyledi:

        "Bulgaristan'da yeniden seçim var. Herhalde bugün ya da yarın tarih belli olacak. Toplum dışı Bulgaristan’da, toplum için burada, Avrupa’da bizim kardeşlerimiz için gereken desteği yapalım. Ciddi bir demokrasi, ciddi bir fırsat veriyor, imkan var. Ciddi bir katılımla bu sefer partimiz ikinci bir siyasi güç olabilir. Tabii bunu yapmalıyız, hepimiz, sizin desteğinizle. Bizsiz hükümet kurulamaz, hükümet kurulduktan sonra bizim temsilcilerimiz toplumun, orada ülkenin sorunlarını en iyi şekilde çözmeli. Ondan sonra toplumun sorunlarını burada çok daha rahat çözebiliriz. Çalışalım kardeşlerimiz, Bulgaristan’dan olsun, Türkiye’den olsun dönsünler ülkemize, ailelerine, kardeşlerimizle hep birlikte olalım. Bizler Türklerin gelişmesini kalkınmasını isteriz. Türkiye’nin yolu açık olsun. Biz onurluyuz, gururluyuz Türkiye yalnız Balkanlarda değil dünyada ciddi bir faktör. İki ülke arasında işlerin iyi olması için bizler gereken çabaları verdik. Vermeye de devam edeceğiz bundan hiç şüpheniz olmasın."

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren ise yemeği organize eden HÖH ve katılan herkese teşekkür etti.

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