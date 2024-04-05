Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi

Daha sonra Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu. Programda, müftülük görevlilerince ilahiler seslendirildi.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

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