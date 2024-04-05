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        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:43
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        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
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        Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Velimeşe Mahallesi’nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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