Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Velimeşe Mahallesi’nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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