Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sancılanan kadın otelin girişinde doğum yaptı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sancılanan kadın otelin girişinde doğum yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.

        Gaziosman Paşa Mahallesi Güveniş Caddesi'ndeki bir otelde eşi ile konaklayan Suriye uyruklu R.J, otelden çıkarken sancılandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yardımıyla otelin girişinde doğum yapan genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

        Anne ve bebeği daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da "Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin Dini Durumla...
        Tekirdağ'da "Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin Dini Durumla...
        Kaldığı otel girişinde doğum yaptı
        Kaldığı otel girişinde doğum yaptı
        Suriye uyruklu kadın otel girişinde doğum yaptı
        Suriye uyruklu kadın otel girişinde doğum yaptı
        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü