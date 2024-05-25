Tekirdağ'da sancılanan kadın otelin girişinde doğum yaptı

Anne ve bebeği daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziosman Paşa Mahallesi Güveniş Caddesi'ndeki bir otelde eşi ile konaklayan Suriye uyruklu R.J, otelden çıkarken sancılandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.

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