Tekirdağ'da sancılanan kadın otelin girişinde doğum yaptı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir otelde konaklayan hamile kadın, aniden sancısı tutunca otelin girişinde doğum yaptı.
Gaziosman Paşa Mahallesi Güveniş Caddesi'ndeki bir otelde eşi ile konaklayan Suriye uyruklu R.J, otelden çıkarken sancılandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yardımıyla otelin girişinde doğum yapan genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi.
Anne ve bebeği daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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