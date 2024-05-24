Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:22 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.D'nin kullandığı 34 HGD 83 plakalı otomobil Yanıkağıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Çarpma sonucu otomobil devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        9 yıldır eşine eziyet eden koca tutuklandı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.
        Tekirdağ'da "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.
        Şarköy'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 7'ye yükseldi
        Şarköy'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 7'ye yükseldi
        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası"nda tescilli Velimeşe bozası...
        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası"nda tescilli Velimeşe bozası...
        Tekirdağ'da yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edile...
        Tekirdağ'da yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edile...
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Tekirdağ'da sahte estetisyen yakalandı
        Tekirdağ'da sahte estetisyen yakalandı